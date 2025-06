Asus ROG Azoth X

Die High-End-Tastaturserie von Asus, die ROG Azoth, hat eine etwas günstigere Version, die wir uns hier genauer ansehen. An Funktionalität mangelt es nicht wirklich; Es sind vielmehr all die zusätzlichen - und vielleicht etwas überflüssigen - Schnickschnack, die herausgeschnitten wurden. Für viele ist es jedoch unerlässlich, dass die Tastatur mit Dichtungen versehen ist. Hier erhalten Sie ein fünfschichtiges Design, bei dem eine Schicht aus Poron-Schaum besteht. Kurz gesagt: Das ist es, was verhindert, dass die obere Platte der Tastatur eine halbe Stunde lang singt, nachdem Sie eine Taste niedergehämmert haben.

Die Verpackung ist etwas luxuriös und es sind ein paar zusätzliche Zubehörteile im Lieferumfang enthalten, um Ihnen beim Auspacken ein gutes Gefühl von Qualität zu vermitteln. Natürlich gibt es auch Tools, um sowohl Schalter als auch Tasten zu entfernen, da diese Tastatur – wie die meisten modernen High-End-Tastaturen – Hot-Swap-fähig ist.

Wir haben es mit einer 75%-Tastatur mit mechanischen ROG NX Snow V2-Schaltern, Spezialtasten in einem... äh... Alternative Farbpalette: Schwarz, Rot, Weiß und Lila. Es hat halbtransparentes Metall auf der Oberseite, nicht zwei, nicht drei, sondern fünf Schichten Polsterschaum, OLED-Display, kabellose Funktionalität, eine große Handballenauflage aus Gummi - und es gibt sogar Unterstützung für Apple-Produkte.

Nach wie vor ist es der kleine Kippschalter an der Seite, der alles steuert: Bluetooth und Asus' eigenes SpeedNova 2,4 GHz-System. Sie können aber auch einfach ein USB-Kabel verwenden. Laut Asus ist der Akku in der Lage, über 1600 Betriebsstunden zu liefern. Dies entspricht über einem halben Jahr "Vollzeitnutzung" - das sind 8 Stunden pro Tag. Nein, wir haben es noch nicht so lange, also entscheiden wir uns, es zu glauben. Es ist jedoch leichter zu glauben, wenn man bedenkt, dass RGB und OLED die Akkulaufzeit ziemlich verkürzen. Wir kommen auf 75 Stunden, aber wenn man OLED ausschaltet, kann sich die Akkulaufzeit fast verdoppeln - wenn man das Handbuch richtig gelesen hat.

Werbung:

Die Tasten sind nach Süden ausgerichtet, was bedeutet, dass das RGB-Licht unter den Schaltern montiert ist und in erster Linie in Richtung des Nutzers strahlt. Es überrascht nicht, dass dies ein leistungsstarkes RGB-Erlebnis bietet. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die eine Tastatur ästhetisch betrachten und denken: "Das ist wirklich cool", dann sind Sie wahrscheinlich auch die Art von Person, die RGB liebt - und zwar jede Menge davon. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich bevorzuge, da RGB nach Norden in den Tasten selbst im Allgemeinen heller ist. Sie reflektieren das Licht übrigens auch zu den Seiten.

Die Tastatur ist an vielen Stellen mit Schrauben zusammengebaut, was den Qualitätseindruck deutlich erhöht. Man kann leicht versuchen, alles auseinanderzunehmen, wenn man genauer hinschauen möchte, aber es wird ein dünnes Kabel verwendet - bekannt von Laptops - mit dem man vorsichtig umgehen muss. Ein Teil des Dämpfungsmaterials wird auch aufgeklebt.

Der Preis... Brunnen... Es wurde gerade erst auf dem europäischen Markt veröffentlicht und der Preis beträgt 280 USD (~£207) - ein ziemlich stolzer Preis.

Die ROG NX Snow V2 Schalter sind vom linearen Typ: 1,8 mm Betätigungspunkt, 40 g Betätigungskraft und 53 g zum vollständigen Abdrücken. Es wird ein Verbundkunststoff verwendet und der Schalter selbst ist im Schaft verstärkt. Sie sind einfach zu aktivieren, haben aber einen harten und sehr definierten Klang, der nicht wie viele andere nachhallt. Wenn Sie etwas wollen, das "klick" macht, können Sie das Modell auch mit dem ROG NX Storm bekommen.

Werbung:

Am wichtigsten ist, dass die Leertaste über zwei Stabilisatoren verfügt, die durch eine Metallstange verbunden und direkt in das Tastaturgehäuse montiert sind. Da die Leertaste viel verwendet wird, empfiehlt es sich generell, die am häufigsten verwendeten Tasten nachzuschmieren - auch wenn sie wie hier ab Werk geschmiert sind. Und es ist einfach eine der besten Leertasten, die ich seit langem ausprobiert habe.

Das 2" OLED-Panel ist eine praktische Ergänzung, da es - zusammen mit dem kleinen Bedienknopf an der Seite - einen einfachen Zugriff auf viele Informationen und Einstellungen bietet. Der Knopf hat eine gute Widerstandsfähigkeit, was den Qualitätseindruck noch einmal erhöht. Das Panel kann Systeminformationen in kleinerem Maßstab anzeigen und sogar Geräusche visualisieren. Das ist mir eigentlich egal, aber ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die genau das gerne hätten.

Es gibt auch andere moderne Funktionen wie Speed Tap, mit denen Sie widersprüchliche Befehle an die Tastatur senden können, bevor die Tasten nach der Aktivierung in ihre ursprüngliche Position zurückgekehrt sind.

Die Treibersoftware ist Armoury Crate. Es funktioniert, es gibt viele Optionen und es ist notwendig, wenn Sie das OLED-Panel weiter konfigurieren möchten.

Insgesamt ist es eine äußerst gelungene und wunderschöne Tastatur, die man verwenden und betrachten kann - wenn man das unverwechselbare Farbschema mag und bereit ist, den exorbitanten Preis zu zahlen.