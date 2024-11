Asus ROG Azoth Extreme

HQ

Lassen Sie uns das gleich aus dem Weg räumen: Der empfohlene Verkaufspreis dieser TKL-Tastatur beträgt fast 480 £. Viele Orte listen es für weniger auf, während einige Orte sogar mehr dafür verlangen. Unabhängig davon ist dies viel zu viel, um für eine Tastatur zu bezahlen. Wenn Sie das Geld haben und es für etwas ausgeben möchten, das dem ultimativen Angebot in dieser Kategorie nahe kommt, ist dies genau das Richtige für Sie. Aber ich kann es nicht guten Gewissens empfehlen, wenn es so viele gute Alternativen für ein Drittel des Preises gibt. Selbst der nächste, fast identische Konkurrent kostet rund 150 Euro weniger...

Aber was bekommen Sie, wenn Sie sich entscheiden, eine Niere zu verkaufen, um eine Tastatur zu kaufen?

In erster Linie erhalten Sie eine Verarbeitungsqualität, die ihresgleichen sucht. Es ist auch übertrieben, mit dem Aluminiumrahmen, der auf der Vorderseite eine zusätzliche Schutzschicht mit Klingenmustern hat. Viele Stunden wurden in der CNC-Maschine verbracht, und alles scheint sandgestrahlt und eloxiert worden zu sein, was eine sehr glatte und offensichtlich äußerst atemberaubende Oberfläche ergibt. Sogar die Unterseite ist mit einem carbonfaserähnlichen Finish überzogen. Er verfügt sogar über Magnetfüße in verschiedenen Größen, die aus Aluminium gefräst sind, aber am Ende kleine Gummispitzen für optimale Stabilität haben. Es ist extrem übertrieben und ich finde es schwer zu sehen, wohin man gehen soll, wenn man eines Tages eine neue Tastatur auf dem gleichen Niveau haben möchte. Es ist ein bisschen so, als würde man sich einen Ferrari nach Maß anfertigen lassen, mit dem man zum Supermarkt fährt, um Milch zu kaufen. Er ist opulent und so extravagant, dass man ihn nicht mehr toppen kann.

Wenn wir schon bei teuren Lösungen sind, gibt es neben einer Silikonschicht, die als Dämpfung wirkt, auch zwei verschiedene Schichten von Poron, einer hochwertigen industriellen Schaumstoffisolierung. Der Dongle wird magnetisch in einem Hohlraum an der Unterseite montiert. Ja, magnetisch... Es kostet ein Vermögen im Vergleich dazu, das Loch minimal größer als den Dongle zu machen, damit es bequem eingesetzt werden kann. Es ist die Art von Funktion, die das gewisse Extra hinzufügt, sowohl in Bezug auf den Stil als auch auf den Preis.

Darüber hinaus gibt es einen Einsteller, der durch die Tastatur verläuft und mit dem Sie sie entweder auf eine harte Reaktion für Spiele oder eine weiche Reaktion für das Tippen einstellen können. Ich denke, es ist vielleicht ein wenig zu schwarz-weiß für eine Aufteilung, und wenn Sie nicht gerade herumhämmern, können beide Einstellungen für beide verwendet werden - ich könnte sogar sagen, dass ich es eher umgekehrt bevorzuge, als man es erwartet. Aber es macht sehr viel Spaß, das Spielgefühl der Tastatur verändern zu können, ohne sie auseinandernehmen und Schalter oder ähnliches wechseln zu müssen.

Bei den Schaltern handelt es sich um ROGs eigene mechanische NX Snow Schalter aus Acetal-Kunststoff, von denen die meisten vermuten würden, dass sie vom Hersteller Kailh maßgefertigt wurden. Es handelt sich um einen raffinierten linearen Schalter, der über den gesamten Vorbau vollständig geölt ist, der hinter einer zusätzlichen Wand geschützt ist und bei dem der obere Teil der Taste, der mit dem Vorbau in Kontakt steht, extra glatt poliert ist, um das Gefühl eines sehr glatten und extrem flüssigen Tipperlebnisses zu optimieren. Es ist in jeder Hinsicht ein Premium-Erlebnis, und obwohl meine normale Tastatur etwa 180 Pfund kostet, ist es im Vergleich dazu eine plastische, langweilige und billige Erfahrung und eine Enttäuschung, zu der man zurückkehrt.

Hier erhalten Sie eine Tastatur mit einer Polling-Rate von 8.000 MHz im Wireless-Modus, die 2,4-GHz-Funkwellen anzapft. Sie erhalten eine verbesserte OLED-Display-Funktion mit Touch-Elementen. Darüber hinaus gibt es ein sehr schönes Trackpad zum Navigieren auf dem Bildschirm, eine Kohlefaser-Deckplatte, eine verstellbare Mittelplatte zum Umschalten zwischen Hard- und Softkeys und drei Schichten Vibrationsdämpfung.

Die Akkulaufzeit ist gut, wenn nicht sogar extrem. Wir haben es nicht vollständig getestet, da es angeblich 1.600 Stunden oder etwa drei Monate im Dauerbetrieb hält. Für mich persönlich bedeutet das, dass ich es im schlimmsten Fall alle zwei Monate aufladen muss, realistischer aber zweimal im Jahr. Es ist verrückt, egal wie man es dreht und wendet.

Die Handballenauflage ist vielleicht die beständigste, die ich je erlebt habe - schwer, solide, unbeweglich und aus Metall und Silikon mit einer schönen, bequemen Oberfläche. Ich war anfangs überrascht, dass es keine magnetische Befestigung oder RGB gab, aber ehrlich gesagt spielt es keine Rolle, wenn man es einmal benutzt. Ich hoffe allerdings, dass andere nicht dem Beispiel von Asus folgen, denn ich würde ernsthaft vermuten, dass diese Handballenauflage in der Produktion genauso viel kostet wie einige der günstigeren Tastaturen auf dem Markt - und vielleicht sogar noch mehr.

Es ist alles mit dem Dongle Asus Omni verbunden, an den Tastatur und Maus gleichzeitig angeschlossen sein können. Es ist ziemlich beeindruckend, dass man 8.000 MHz drahtlos erreichen kann, aber ich verstehe nicht ganz, warum das bei Geräten notwendig ist, die nicht für den harten Einsatz im Wettbewerb geeignet sind.

Insgesamt bin ich nicht mit jedem Design und jeder Funktionswahl einverstanden, aber die Qualität dessen, was entworfen wurde, ist hervorragend. Es strahlt Qualität, erstklassiges Design und etwas aus, das sich normale Menschen nicht leisten können. Aber ich würde niemals empfehlen, eine so teure Tastatur zu kaufen, sie ist einfach zu verrückt. Wenn Sie es sich aber leisten können, dann ist es schön, und wenn es eine Version in voller Größe mit einem horizontal statt vertikal montierten Lautstärkerad in der gleichen Qualität gäbe, könnte man mich zum Kauf überreden. Zugegeben, auf die Gefahr hin, dass meine Freunde und Familie denken, ich sei verrückt.