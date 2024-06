Asus Rog Ally X wurde zusammen mit den technischen Daten und dem Preis vorgestellt

HQ

Anfang Mai bekamen wir einen ersten Vorgeschmack auf die Fortsetzung der tragbaren Konsole von Asus. Das sie nun endlich vollständig zusammen mit den Spezifikationen und dem Preis präsentiert haben.

Rog Ally X, wie es offiziell heißt, wurde mit einem deutlich größeren Akku, einem verbesserten Motherboard, einem größeren internen Speicher (1 TB) und einer Reihe kleinerer Upgrades in Bezug auf Anschlüsse und Formfaktor ausgestattet.

Das neue Modell ist geringfügig schwerer als das Rog Ally, aber diejenigen, die das Gerät gedrückt und gefühlt haben, behaupten, dass sich die Konsole durch den aktualisierten Formfaktor tatsächlich etwas leichter anfühlt. Was, das muss gesagt werden, nach einer guten Sache klingt, und es wiegt insgesamt 678 Gramm.

Der Preis ist ebenfalls gestiegen und wenn Sie den neuen Rog Ally X in die Hände bekommen möchten, müssen Sie 799 £ berappen, was der empfohlene Verkaufspreis ist. Sehen Sie sich unten Bilder und vollständige Spezifikationen an. Das Gerät ist ab dem 22. Juli im Handel erhältlich.

Ist Rog Ally X etwas, das du magst?