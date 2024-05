ASUS ROG Ally X enthüllt, enthält bessere SSD, Akku und mehr

HQ

Wie wir gestern erwähnt haben, plante ASUS, uns das nächste ROG Ally zu zeigen, und gestern Abend haben sie es getan. Das ROG Ally X ist der nächste Schritt auf der Reise von ASUS in das Handheld-Gaming und hat einige Verbesserungen, über die wir uns freuen können.

Es ist erwähnenswert, dass ASUS nicht wirklich ins Detail gegangen ist, was wir bekommen werden, und wir haben noch keine soliden Spezifikationen, aber wir können einen verbesserten Akku, SSD, RAM, UI und mehr erwarten.

Eine vollständige Enthüllung wird nächsten Monat, am 2. Juni, erscheinen. Bis dahin ist es gut zu wissen, dass sich ASUS im Wesentlichen in seiner Steam Deck OLED-Ära befindet, anstatt zu versuchen, das Rad ein Jahr nach der ersten Markteinführung des Ally komplett neu zu erfinden. Schaut euch unten die Enthüllung für den neuen Verbündeten an: