Es ist schwer, nicht auf Asus ProArt PA27JCV zu schauen und es als direkte Herausforderung an Apple s Studio Display zu sehen. Ich sage das hauptsächlich, weil dieses spezielle Panel die relativ seltene 5K-Auflösung besitzt, die durch LG s UltraFine -Display populär gemacht wurde, das speziell für Apple -Produkte gemacht wurde (und eine Zeit lang offiziell über Apple selbst verkauft wurde).

Aber ganz im Stil von Asus können Sie den Monitor, den wir gleich testen werden, hier für etwa 650 Pfund bekommen, verglichen mit einemStudio Display Preis von gut 1.500 £. Es gibt zweifellos Aspekte des gesamten Nutzererlebnisses, in denen Apple Angebot stärker ist – Lautsprecher und Webcam sind nur zwei davon. Aber wenn du einen relativ günstigen Monitor suchst, der speziell für kreative Arbeit entwickelt wurde, und die Prämien Apple nicht zahlen möchtest, ist es schwer, sich zu beschweren.

Okay, also ein 27-Zoll-IPS-Panel in 5120x2880, also 5K, was einen PPI von 218 ergibt. Er deckt 99 % DCI-P3 ab, was für ein IPS-Panel ziemlich respektabel ist, und wie viele andere Asus Monitore hat er eine Calman Verifikation einer Delta-E Abweichung von weniger als 2, was wir selbst mit Testgeräten bestätigt haben, die 1,7 bestätigt haben, also überhaupt nicht schlecht. Außerdem gibt es HDR10-Unterstützung über eine DisplayHDR 500-Zertifizierung, was durchaus auffällt. Die höhere Bildwiederholrate bekommt man nicht, und es wäre schön gewesen, wenn ein gutes Creator-Laptop-Display das gleiche mit 120Hz schafft, aber na ja.

Natürlich weißt du auch, dass das Panel selbst nur ein Teil des Gesamterlebnisses ist. Es gibt 96W PD über USB-C, was bedeutet, dass es als Ladegerät für ein angeschlossenes MacBook Pro oder Ähnliches dienen kann, und Auto KVM macht es super einfach, zwischen zwei angeschlossenen Geräten zu wechseln.

Ich würde jedoch sagen, wenn man sich zum Beispiel Apple 's Studio Display und auch die neuen LG UltraFine Monitore anschaut (ernsthaft, das neue Evo 32U990A ist wunderschön), ist das PA27JCV nicht nur subtil, sondern auch langweilig. Ja, PC-Hersteller können sich immer hinter Apple -kritischen Verbrauchern verstecken, und argumentieren, dass die Funktionalität und nicht die Ästhetik zählt. Das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, aber gleichzeitig haben sich diese ProArt Monitore in den letzten 5-7 Jahren kaum weiterentwickelt, und es könnte an der Zeit sein, einen Blick auf LGs neue Serie oder sogar Huawei schönes MateView Display zu werfen und festzustellen, dass man leicht auf ein moderneres Zuhause oder Arbeitsplatz eingehen kann, ohne dabei zu verzichten, was der Monitor tatsächlich leisten muss. tun. So wie es ist, könnte dieser ziemlich teure Monitor problemlos an einem Gastcomputer in Ihrer örtlichen Bibliothek installiert werden, was etwas schade ist.

Allerdings habe ich nicht das erlebt, was in anderen Bewertungen erwähnt wird, nämlich eine ziemlich schlimme lokale Abdunkelung zwischen den geteilten Zonen des Bildschirms. Ja, es ist ein IPS-Panel, daher gibt es einen spürbaren Halo-Effekt um helle Objekte auf dunklen Hintergründen, und wenn man in dunklen Softwarepaketen wie Photoshop editiert, ist es eher ein dunkles Grau als der klare Effekt, den man bekommt, wenn es entweder viele Dimmzonen gibt oder einzelne Pixel komplett ausschalten können.

Das gesagt, denke ich, dass Farbchemie und Kalibrierung einen viel größeren Einfluss auf die beabsichtigte Kundengruppe haben werden, und hier Asus kann sich auf den gut etablierten Prozess verlassen. Ich mag die PA27JCV, aber gleichzeitig denke ich, dass diese Panels und Prozesse im physischen Design etwas mehr Persistenz verdienen. Und das tun wir.

