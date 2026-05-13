ASUS Open ermöglicht den Kauf von PCs ohne Betriebssystem

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Schließlich beginnt einer der großen Hersteller von vorgefertigten Computern, Geräte ohne vorinstalliertes Betriebssystem zu verkaufen, was natürlich nicht nur die Tür zu niedrigeren Preisen öffnet, sondern auch zu einer Welt ohne Bloatware.

ASUS Open, wie das Konzept genannt wird, ist ein neuer Ansatz des Herstellers und wird wahrscheinlich viele Enthusiasten dazu bringen, ihre Maschinen genauer zu betrachten. Asus scheint nun erkannt zu haben, dass es ein wachsendes Publikum gibt, das lieber eigene Software installiert, als sich mit einem weiteren Bündel vorinstallierter Apps und erzwungener KI-Funktionen herumzuschlagen.

Und auch wenn es wahrscheinlich nicht den "durchschnittlichen Nutzer" anzieht, fühlt es sich wie eine kluge Entscheidung an. Ganz zu schweigen davon, dass es schön ist, mehr Optionen zu haben, und in einer Zeit, in der alternative Betriebssysteme wie Linux tatsächlich deutlich benutzerfreundlicher werden, ist das wirklich treffend.

Ist das etwas, das dich dazu bringt, ASUS-Geräte auszuprobieren?