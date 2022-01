Asus' neue Gaming-Laptops lassen sich mit der RTX 3080 Ti versehen

HQ

So ziemlich jeder Top-Hersteller von Gaming-Laptops kündigt auf der CES 2022 neue Modelle an, in denen eine RTX 3080 Ti verbaut sein kann. Wir müssen sehen, wie all diese Geräte zu gegebener Zeit mit der leistungshungrigen GPU klarkommen, aber die Technologiemesse ist natürlich dafür gedacht zu prahlen und deshalb kommt die aktuelle High-End-Grafikkarte von Nvidia zum Einsatz.

Asus möchte Gaming-Laptops der Marke Republic of Gamers im Jahr 2022 mit Intel-Core-CPUs der 12. Generation oder mit AMDs Ryzen-6000-Serie aktualisieren. Die Grafikkarten stammen entweder von Nvidia (Geforce RTX 3080 Ti und 3070 Ti) oder von AMD (Radeon RX 6000S). Bei der Display-Technologie sehen wir einige Unterschiede zu anderen Marken, da mehrere Laptops mit 16:10-Panels aufgerüstet werden. Die Nebula-Displays von ROG sind natürlich auch HDR-kompatibel. Die aktualisierten Laptop-Modelle für 2022 sind das ROG Strix SCAR (15 und 17 Zoll mit Full-HD bei 360 Hz oder 4K bei 240 Hz / beide nutzen Dolby Vision) und die ROG Strix G15 und G17 (Full-HD bei 300 Hz oder 4K bei 165 Hz, bzw. Full-HD bei 360 Hz bzw. 4K bei 240 Hz).

„ROG: The Rise of Gamers" hieß die Gaming-orientierte Präsentation von Asus, die neben den obengenannten Highlights auch die Vorstellung weiterer Laptop-Modelle und Gaming-Tablets bedeutete. Dazu gehören die kleineren Laptops ROG Zephyrus G14, G15 und M16 und das ROG Zephyrus Duo 16 mit zwei Bildschirmen. Mit dem ROG Flow Z13, dem X13 und dem XG Mobile gab es sogar Gaming-Tablets zu sehen.