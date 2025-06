Asus erklärt, warum die Xbox Ally einen LCD-Bildschirm anstelle von OLED hat

HQ

Die vielleicht größte Neuigkeit vom Sonntags- Xbox Games Showcase war die Bestätigung, dass tatsächlich eine tragbare Xbox in Form der Xbox Ally (und ihres großen Bruders, der Xbox Ally X ) auf dem Weg ist. Obwohl wir weder ein Preisschild noch ein Veröffentlichungsdatum erhalten haben, scheinen die meisten Leute von der Hardware beeindruckt zu sein - bis auf ein Detail.

Einigen ist aufgefallen, dass es sich bei dem Bildschirm um ein LCD und nicht um ein OLED handelt. Jetzt erklärt Whitson Gordon vom ROG Ally-Team (danke Pure Xbox), warum sie sich für LCD entschieden haben, und der Grund dafür ist etwas komplexer als erwartet. Es stellt sich heraus, dass die variable Bildwiederholfrequenz (VRR), die Tearing und Chopping eliminiert und zu einem flüssigeren und visuelleren Erlebnis führt, mit OLED nicht auf vernünftige Weise hätte implementiert werden können:

"Wir haben uns dieses Jahr wieder mit OLED beschäftigt, wir haben etwas Forschung und Entwicklung sowie Prototyping mit OLED betrieben, aber es ist immer noch nicht da, wo wir es haben wollen, wenn wir VRR in den Mix einbeziehen. Und wir sind nicht bereit, VRR aufzugeben, diese Linie ziehe ich jetzt in den Sand. Ich bin der Meinung, dass ein Display, das keine variable Bildwiederholfrequenz hat, im Jahr 2025 kein Gaming-Display mehr ist.

Und OLED mit VRR verbraucht derzeit deutlich mehr Strom als das LCD, das wir derzeit auf dem Ally verwenden, und es kostet mehr."

Die Akkulaufzeit war etwas, für das frühere ROG-Geräte kritisiert wurden, und es ist eindeutig etwas, das die Benutzer priorisieren. Es wurde zusammen mit anderen Faktoren berücksichtigt, die Gamer bei einem Handheld-Spielgerät als besonders wichtig erachten:

"Es ist sehr, sehr klar, dass, wenn wir uns ansehen, was die Menschen wollen, sie im Moment einige Dinge über alles andere stellen. Sie wünschen sich eine Akkulaufzeit, mehr Leistung und ein besseres Software-Erlebnis. Das sind bei weitem die größten Rückmeldungen, die wir immer noch auf diesen Geräten sehen, und deshalb haben wir in diesem Jahr all unsere Anstrengungen in diese Dinge gesteckt."

Xbox Ally wird noch in diesem Jahr veröffentlicht, und wir werden natürlich zurückkommen, wenn wir mehr über das tragbare Gerät wissen und es selbst getestet haben.