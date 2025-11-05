Astronomen haben möglicherweise die ersten Sterne des Universums gefunden, die kurz nach dem Urknall entstanden sind

HQ

Astronomen haben möglicherweise die erste Generation von Sternen identifiziert, die sich nach dem Urknall gebildet haben, die lange theoretisierten Sterne der Population III, die vollständig aus Wasserstoff, Helium und Spuren von Lithium bestehen.

Die Entdeckung, die von Ari Visbal von der Universität Toledo geleitet wurde, stammt aus einer detaillierten Analyse von Daten des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) von einer entfernten Galaxie, die als LAP1-B bekannt ist, so eine Studie, die in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde.

Passt perfekt zur Theorie

Es wird angenommen, dass sich Sterne der Population III etwa 200 Millionen Jahre nach dem Urknall in kleinen Klumpen aus Dunkler Materie gebildet haben und extrem massereich und kurzlebig waren.

Laut Visbals Team erfüllt LAP1-B alle drei Vorhersagen: Er existiert in einem Halo aus Dunkler Materie, der etwa 50 Millionen Mal so groß ist wie die Sonnenmasse, seine Sterne haben eine Größe von 10 bis 1.000 Sonnenmassen und sie bilden kompakte Haufen mit insgesamt nur wenigen tausend Sonnenmassen.

Spektrale Messungen des umgebenden Gases zeigen ebenfalls fast keinen Metallgehalt, was darauf hindeutet, dass das System jung genug ist, dass nur wenige seiner frühesten Sterne als Supernovae explodiert sind und das Gas mit frühen Elementen angereichert haben.

Die Spitze des Eisbergs

Die Forscher warnen, dass der Fund noch kein endgültiger Beweis für Sterne der Population III ist. Es bestehen weiterhin Unsicherheiten über die Menge an Material, das von frühen Supernovae ausgestoßen wurde, und über die Genauigkeit der aktuellen kosmologischen Modelle.

Dennoch markiert die Entdeckung einen Durchbruch bei der Suche nach dem frühesten Licht des Universums. Das Team glaubt, dass der Gravitationslinseneffekt in Kombination mit den Fähigkeiten des JWST bald weitere solcher Systeme enthüllen wird.

"LAP1-B könnte nur die Spitze des Eisbergs bei der Untersuchung von Sternen der Population III darstellen", schlussfolgern die Forscher.