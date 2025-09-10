Astronomen erhaschen den bisher klarsten Blick auf verschmelzende Schwarze Löcher

HQ

1,3 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Astronomen haben ihre bisher schärfste Beobachtung von zwei kollidierenden Schwarzen Löchern aufgezeichnet und damit einen beispiellosen Einblick in das Verhalten dieser kosmischen Riesen gegeben. Das Ereignis, das durch Kräuselungen in der Raumzeit, die als Gravitationswellen bekannt sind, nachgewiesen werden konnte, stimmt mit langjährigen Vorhersagen von Albert Einstein und Stephen Hawking überein. Die gewaltsame Vereinigung, die sich in einer fernen Galaxie weit jenseits der Milchstraße ereignete, erzeugte ein einzelnes, sich schnell drehendes Schwarzes Loch und setzte einen immensen Energieausbruch frei. Die Forscher sagen, dass die Präzision dieser Erkennung, die durch Fortschritte in der Observatoriumstechnologie ermöglicht wurde, die Argumente für grundlegende Ideen über Schwarze Löcher stärkt, einschließlich Hawkings Hypothese, dass ihre Oberfläche nur wachsen kann. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!