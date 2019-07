Astroneer-Update feiert Jubiläum der Mondlandung

Heute ist der 50. Jahrestag der Mondlandung und um diesen kleinen Schritt für die Besatzungsmitglieder der Apollo 11 zu feiern, hat System Era Softworks ein Mond-Update für Astroneer auf PC und Xbox One bereitgestellt. Bis zum 31. August wird auf dem Desolo-Mond ein "Apollo Lunar Module" bereitstehen, das Entdeckern einen Vintage-Raumanzug und ein spezielles Visier freischaltet. Damit sind Spieler in der Lage alte Fotos aufzunehmen, die sie unter dem Hashtag #ApolloAstroneer teilen können, schreibt der Entwickler. Die Verwendung des Moduls schaltet außerdem über eine Stunde an Audiomaterial des Astronauten Michael Collins frei, der dem US-amerikanischen Operationszentrum Bericht erstattet.

