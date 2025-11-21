Astroneer s neues Megatech-DLC verstärkt den Basisbau

HQ

Das große Weltraumabenteuer Astroneer breitet sich weiter aus, und mit dem brandneuen Megatech-DLC wird der Bau auf ein neues und fast absurdes Niveau gehoben. Die größte Neuerung ist ohne Zweifel der massive Orbital Platform-Bau, eine Megastruktur, mit der du deinen eigenen Asteroiden erschaffen und ihn in eine Umlaufbahn um jeden Planeten bringen kannst.

Darüber hinaus wird die Biodome-Struktur eingeführt, ein sich selbst erhaltendes Ökosystem, in dem man viele außerirdische Pflanzen kultivieren und ernten kann. Der Biodome kann mit neuen Abschnitten erweitert und mit spezialisierten Mega-Modulen gefüllt werden, wodurch er zu einer Art intergalaktischem Gewächshaus und einer Farm in einem wird.

Für diejenigen, die gerne ihre Leistungen präsentieren, wird das neue Museum wahrscheinlich eine willkommene Ergänzung sein – wo man Überschüsse (Energie, Ressourcen usw.) gegen verschiedene Belohnungen und Vorteile sowie gegen Monumente eintauschen kann. Das Update ist derzeit erhältlich – verfügbar für PC, Playstation 4, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

Wirst du die neue Astroneer Erweiterung ausprobieren?