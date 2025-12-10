Astromine ist ein Koop-Überlebensspiel, das in einem zerstörbaren Voxel-Sonnensystem spielt

Im Rahmen der Day of the Devs Showcase trat der Entwickler Alientrap auf, um sein kommendes kooperatives Überlebensspiel namens Astromine vorzustellen. Dieses Projekt fordert die Spieler auf, durch ein Sonnensystem zu reisen und prozedural generierte Planeten zu besuchen, die jeweils ein Voxel-Design besitzen, das sie hochgradig zerstörbar macht.

Alientrap verspricht, dass jeder Planet tatsächlich vollständig zerstörbar ist, was es immer einfacher macht, alle Ressourcen unter der Oberfläche abzubauen und zu beanspruchen. Warum du Materialien sammeln musst, musst du neben dem Bau deiner eigenen orbitalen Festungen und Basen auch Raumschiffe bauen, die zum Reisen zwischen Planeten und zum Kampf um die Kontrolle des Sonnensystems gegen bedrohliche Gegner genutzt werden können.

Wer könnten das sein, fragst du? In Astromine spielst du einen Roboter, der in einen Fraktionskrieg mit anderen Robotern verwickelt ist, und um die Kontrolle über das Sonnensystem zu erlangen, musst du Basen und Außenposten rivalisierender Bots überwinden, indem du invasierst, ihre Verteidigungen zerstörst, Energiequellen ausschaltest und alle deren Ressourcen für dich selbst stehlst.

Das Voxel-Element des Spiels erstreckt sich auch auf den Kampf, wo man im Kampf gegen außerirdische Kreaturen angreifen und jeden Schaden sehen kann, der in Form der Körperteile auffällt, die man zerschneidet und zerschmettert.

Was den Veröffentlichungszeitpunkt Astromine betrifft, wurde noch kein festes Datum nach 2026 genannt, aber unten können Sie einige Ausschnitte des Spiels sehen.