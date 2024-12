Astro Bot wurde bei der Abstimmung über die Stimme der Spieler bei den Game Awards eliminiert

HQ

Es gibt definitiv ein Thema mit der Art von Spielen, die The Game Awards Community zu genießen scheint, da die laufende Players' Voice-Award-Kategorie gerade Game of the Year Anwärter Astro Bot abgewählt hat, so dass 10 Titel im Rennen sind, von denen neun von asiatischen Entwicklern erstellt wurden.

Zu den verbleibenden Titeln, die um die Auszeichnung kämpfen, gehören Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII: Rebirth, Genshin Impact, Helldivers II, Metaphor: ReFantazio, Palworld, Stellar Blade, Wuthering Waves und Zenless Zone Zero. Das bedeutet, dass eine Erweiterung und ein Spiel, das 2020 auf den Markt kam, eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres verdrängt haben, wenn es um die Metacritic-Platzierung geht.

Welcher der verbleibenden Titel wird Ihrer Meinung nach den Players' Voice Award für The Game Awards mit nach Hause nehmen, der am 13. Dezember um 1:00 GMT / 2:00 CET beginnt?