Astro Bot wird zur Funko Pop Figur

HQ

Nur wenige Videospielfiguren passen besser als der niedliche kleine Roboter Astro Bot als Funko Pop Figur und jetzt gibt es einen. Bis zum 19. Dezember können Sie die Sammlerfigur vorbestellen, die am 29. Mai 2025 erscheint. Nutzen Sie also die Gelegenheit, die kleine Figur in die Hände zu bekommen und feiern Sie, dass das Spiel bei den Game Awards 2024 den prestigeträchtigen Game of the Year Award gewonnen hat. Für 25 US-Dollar gehört der Schatz nur Ihnen!

Mit dem großen Gewinn von Astro Bot ist es wahrscheinlich, dass die Popularität des Charakters weiter steigen wird, aber wie bei jedem GOTY-Gewinner gibt es immer diejenigen, die denken, dass stattdessen ein anderes Spiel hätte gewinnen sollen. Was denkst du? Sollten wir jetzt einen Black Myth: Wukong oder Metaphor: ReFantazio Funko sehen?