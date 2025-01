Astro Bot und Black Myth: Wukong werden bei den Game Developers Choice Awards erneut aufeinandertreffen

HQ

Obwohl wir uns fast im zweiten Monat des Jahres 2025 befinden, werden Spiele aus dem Jahr 2024 immer noch bei Preisverleihungen wie den Game Developers Choice Awards gefeiert. In diesem Jahr feiern die Awards ihr 25-jähriges Jubiläum, und wir haben ein episches Aufeinandertreffen zweier Titel, um das Ganze abzurunden.

Astro Bot und Black Myth: Wukong übernehmen die Führung bei den Nominierungen, während andere Titel wie Metaphor: ReFantazio, Balatro und Animal Well ebenfalls einige Nominierungen erhielten. Die vollständige Liste der Nominierten finden Sie unten:

Bestes Audio





Tierischer Brunnen (Billy Basso / Bigmode)



Astro Bot (Team ASOBI / Sony Interactive Entertainment)



Black Myth: Wukong (Spielwissenschaft)



Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)



Senua's Saga: Hellblade II (Ninja Theory / Xbox Game Studios)



Lobende Erwähnungen: Balatro (LocalThunk / Playstack), Lorelei and the Laser Eyes (Simogo / Annapurna Interactive), Metaphor: ReFantazio (ATLUS / SEGA / Studio Zero), Neva (Nomada Studio / Devolver Digital), Silent Hill 2 (Bloober Teams SA / KONAMI)

Bestes Debüt





1000xRESIST (Sonnenuntergangsbesucher / Mitreisender)



Tierischer Brunnen (Billy Basso / Bigmode)



Balatro (LocalThunk / Playstack)



Pacific Drive (Ironwood Studios / Kepler Interactive)



Winzige Lichtung (Sprunglicht)



Lobende Erwähnungen: Manor Lords (Slavic Magic / Hooded Horse), Mullet Madjack (HAMMER95 / Epopeia Games), The Plucky Squire (All Possible Futures / Devolver Digital)

Bestes Design





Tierischer Brunnen (Billy Basso / Bigmode)



Astro Bot (Team ASOBI / Sony Interactive Entertainment)



Balatro (LocalThunk / Playstack)



Black Myth: Wukong (Spielwissenschaft)



Lorelai und die Laseraugen (Simogo / Annapurna Interactive)



Lobende Erwähnungen: Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix), Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC), Satisfactory (Coffee Stain Studios / Coffee Stain Publishing), The Legend of Zelda: Strikees of Wisdom (Grezzo, Nintendo Entertainment Planning & Development / Nintendo), UFO 50 (Mossmouth)

Innovationspreis





Tierischer Brunnen (Billy Basso / Bigmode)



Astro Bot (Team ASOBI / Sony Interactive Entertainment)



Balatro (LocalThunk / Playstack)



Black Myth: Wukong (Spielwissenschaft)



UFO 50 (Mossmouth)



Lobende Erwähnungen: Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC), Lorelei and the Laser Eyes (Simogo / Annapurna Interactive), Gott sei Dank bist du hier! (Coal Supper / Panic), The Plucky Squire (All Possible Futures / Devolver Digital), Tiny Glade (Pounce Light)

Beste Erzählung





1000xRESIST (Sonnenuntergangsbesucher / Mitreisender)



Black Myth: Wukong (Spielwissenschaft)



Like a Dragon: Unendlicher Reichtum (Ryu Ga Gotoku Studio / SEGA)



Metapher: ReFantazio (ATLUS / SEGA / Studio Zero)



Mundspülung (falsches Organ / kritischer Reflex)



Lobende Erwähnungen: Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix), Frostpunk 2 (11 bit studios), Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine Games / Square Enix), Neva (Nomada Studio / Devolver Digital), Senua's Saga: Hellblade II (Ninja Theory / Xbox Game Studios)

Beste Technologie





Astro Bot (Team ASOBI / Sony Interactive Entertainment)



Black Myth: Wukong (Spielwissenschaft)



Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC)



Senua's Saga: Hellblade II (Ninja Theory / Xbox Game Studios)



Winzige Lichtung (Sprunglicht)



Lobende Erwähnungen: Animal Well (Billy Basso / Bigmode), Call of Duty: Black Ops 6 (Threyarch, Raven Software, Beenox, High Moon Studios, Activision Shanghai, Sledgehammer Games, Infinity Ward, Demonware /Activision), Dragon Age: The Veilguard (BioWare / Electronic Arts), Satisfactory (Coffee Stain Studios / Coffee Stain Publishing), Tekken 8 (Bandai Namco Studios Inc / Bandai Namco Entertainment)

Beste bildende Kunst





Tierischer Brunnen (Billy Basso / Bigmode)



Astro Bot (Team ASOBI / Sony Interactive Entertainment)



Black Myth: Wukong (Spielwissenschaft)



Metapher: ReFantazio (ATLUS / SEGA / Studio Zero)



Neva (Nomada Studio / Devolver Digital)



Lobende Erwähnungen: Balatro (LocalThunk / Playstack), Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware Inc. / Bandai Namco Entertainment), Senua's Saga: Hellblade II (Ninja Theory / Xbox Game Studios), Tiny Glade (Pounce Light), Ultros (Hadoque / Kepler Interactive)

Soziale Auswirkungen





1000xRESIST (Sonnenuntergangsbesucher / Mitreisender)



Astro Bot (Team ASOBI / Sony Interactive Entertainment)



Frostpunk 2 (11 Bit Studios)



Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine Games / Square Enix)



Neva (Nomada Studio / Devolver Digital)



Lobende Erwähnungen: Closer the Distance (Osmotic Studios / Skybound Games), Distant Bloom (Ember Trail / Kina Brave), Dragon Age: The Veilguard (BioWare / Electronic Arts), Tales of Kenzera: Zau (Surgent Studios / Electronic Arts)

Spiel des Jahres





Astro Bot (Team ASOBI / Sony Interactive Entertainment)



Balatro (LocalThunk / Playstack)



Black Myth: Wukong (Spielwissenschaft)



Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)



Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC)



Metapher: ReFantazio (ATLUS / SEGA / Studio Zero)



Lobende Erwähnungen: Animal Well (Billy Basso / Bigmode), Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC), Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio / SEGA), Satisfactory (Coffee Stain Studios / Coffee Stain Publishing), UFO 50 (Mossmouth)

Die Gewinner werden auf der GDC 2025 bekannt gegeben.