Astro Bot überraschte selbst seine Schöpfer mit einem GOTY-Sieg bei den Game Awards 2024

Bei den Game Awards 2024 überraschte der Plattformer Astro Bot viele, als er als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Obwohl das Spiel viel Lob erhalten hatte, hatten selbst seine Schöpfer nicht damit gerechnet, dass es den Hauptpreis gewinnen würde. In einem kürzlichen Interview mit der Famitsu teilte Nicholas Doucet, Direktor des Teams ASOBI, mit, dass er auf eine gewisse Anerkennung durch die Community hoffte, sich aber nie vorstellen konnte, dass das Spiel den begehrten Titel gewinnen würde.

Doucet verriet, dass sein Team auf eine kurze Dankesrede vorbereitet war, falls Astro Bot eine andere Kategorie gewinnen sollte, aber als die Bekanntgabe des Spiels des Jahres kam, waren sie fassungslos. Doucet gab zu, dass die Momente nach dem Sieg verschwommen waren, da er sich in einem Schockzustand befand. Trotz ihrer Überraschung ist es klar, dass die Qualität von Astro Bot ihren Platz an der Spitze mehr als verdient hat.

Dieser unerwartete Gewinn unterstreicht die Einzigartigkeit von Astro Bot in der Spieleindustrie und bietet ein erfrischendes und einfallsreiches Erlebnis, das sowohl Spieler als auch Kritiker gleichermaßen überzeugt zu haben scheint. Nach Jahren, in denen die gleichen Arten von Spielen die Szene dominieren, ist es aufregend zu sehen, wie etwas Neues und Innovatives in den Mittelpunkt rückt.

