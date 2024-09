Astro Bot startet schwach: Verkaufszahlen nur ein Drittel von Ratchet & Clank: Rift Apart

HQ

Astro Bot könnte sehr wohl das Spiel des Jahres werden. Der Plattformer von Team Asobi hat es geschafft, dass sich die Rezensenten wieder wie Kinder am Weihnachtsmorgen fühlen, ein Spiel in ihre neue Konsole werfen und den ganzen Tag im Pyjama spielen. Trotz begeisterter Kritiken hat das Spiel in Großbritannien keine Wellen geschlagen, wenn es um die Verkäufe geht.

Laut Christopher Dring von Gamesindustry.biz sind die physischen Verkäufe von Astro Bot in Großbritannien ein Drittel geringer als bei Ratchet & Clank: Rift Apart. Das Spiel aus dem Jahr 2021 wurde von einem bestehenden Franchise unterstützt, und Dring erwartet, dass Astro Bot einen längeren Verkaufszyklus haben wird, und weist auch darauf hin, dass das Spiel in Großbritannien mehr Exemplare verkauft hat als Concord weltweit. Concord kann einfach nicht aufhören, Streuner zu fangen.

Digitale Verkäufe sind in Drings Schätzung nicht enthalten, da sie oft später veröffentlicht werden, so dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, wie beliebt Astro Bot ist, aber es besteht die Hoffnung, dass es sich konstant verkaufen wird, anstatt nur einen großen Boom nach der Markteinführung zu haben.