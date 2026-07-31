Astro Bot soll Gegenstand eines Lego -Sets sein, das im Oktober erscheint

HQ

Wir sehen, dass immer mehr geistiges Eigentum von Videospielen in Lego-Sets umgewandelt wird. Ob es nun in Form ikonischer Retro-Konsolen ist, die brickifiziert werden, oder legendäre Franchises, die thematische Sets bekommen (The Legend of Zelda, Super Mario, Horizon, um nur einige zu nennen), es gibt eine breite Palette an Optionen, die offenbar nur noch wachsen werden.

Ein neues Gerücht von den oft verlässlichen Leakern bei Brick Tap behauptet, dass Astro Bot bald Gegenstand eines Lego-Sets sein wird. Das Set soll 1.911 Stücke umfassen, 160 Dollar kosten und bereits am 1. Oktober erscheinen, was, wenn das alles stimmt, darauf hindeutet, dass eine Ankündigung kurz bevorsteht.

Da Sony und PlayStation in der Vergangenheit mit Lego geflirtet haben, selbst um Lego Horizon Adventures zu erschaffen, muss man sich fragen, ob ein Lego Astro Bot Set ein Vorläufer einer breiteren und mutigeren Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen im Zusammenhang mit der Team Asobi-Reihe ist. So oder so, da eine weitere PlayStation-Ikone brickified wurde, drücken wir die Daumen, dass es nicht mehr lange dauert, bis Ratchet & Clank diesem Beispiel folgt.