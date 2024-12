Astro Bot Regisseur enthüllt unausgesprochenen Einfluss nach GOTY-Sieg bei den Game Awards

HQ

Der Sieg von Astro Bot bei den Game Awards 2024 hat die Fans begeistert, vor allem, da das Spiel die begehrte Auszeichnung "Spiel des Jahres" (GOTY) gewonnen hat. Nicolas Doucet, der Direktor von Team Asobi, gab jedoch zu, dass es ein wichtiges Wort gab, das er während seiner Dankesrede nicht sagen konnte. Während er seinem Team, Sony und seinen Partnern dankte, erkannte Doucet einen unbestreitbaren Einfluss an, der ihre Arbeit geprägt hat, entschied sich aber, keine Namen zu nennen.

In einem kürzlichen Interview mit Famitsu deutete Doucet an, dass er von einer Entwicklungsgruppe mit Sitz in Kyoto inspiriert wurde, die für ihre lange Geschichte bei der Entwicklung hochwertiger Plattformen bekannt ist. Obwohl er während der Zeremonie darauf verzichtete, sie beim Namen zu nennen, machte er deutlich, dass dieser Einfluss ein wesentlicher Bestandteil ihres Ansatzes war. Er betonte, dass Team Asobi stark aus dem Erbe dieser Schöpfer schöpft und der Einfluss ihrer Arbeit im Erfolg von Astro Bot offensichtlich ist.

Doucet dachte auch über den Druck nach, die perfekte Rede zu halten, insbesondere nach dem Wirbelsturm der Emotionen, der die Veranstaltung begleitete. Er gab zu, dass es zwar eine nervenaufreibende Erfahrung war, aber seine Dankbarkeit für das Team und die Unterstützung seiner Familie ihn auf dem Boden hielt. Nachdem der Moment des Sieges nun vorbei ist, konzentriert sich der Regisseur weiterhin darauf, die Fackel für die nächste Generation des Gamings weiterzutragen.

