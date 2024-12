Astro Bot ist dein Spiel des Jahres 2024

HQ

Es ist offiziell: Team Asobi hat sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt und sich bei den Game Awards den Preis für das Spiel des Jahres gesichert. Die Show steckte voller Überraschungen, und obwohl Astro Bot für viele ein Favorit auf den Sieg war, waren einige, die die Show live sahen, enttäuscht und schockiert, als sie gewannen.

Es gab Unterstützung für den Indie-Liebling Balatro und Metaphor: ReFantazio, aber am Ende erwies sich der kleine Bot, der sich als der Beste in der Show erweisen konnte. Astro Bot gewann auch für Game Direction, was vielleicht darauf hindeutet, dass der GOTY-Preis in eine andere Richtung gehen würde, aber am Ende erreichte er beides.

Wir werden später eine umfassendere Liste aller Gewinner und Events veröffentlichen, aber lasst uns in der Zwischenzeit wissen, was ihr davon haltet, dass Astro Bot zum Spiel des Jahres gekürt wurde.