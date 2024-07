Astro Bot ist 12-15 Stunden lang

HQ

In einer Zeit, in der wir kaum neue Plattformer und familienfreundliche Maskottchen sehen und in der selbst die, die es gibt, kaum Aufmerksamkeit erhalten, ist es erfrischend, so etwas wie Astro Bot zu sehen. Das Plattform-Abenteuer von Team Asobi scheint in der zweiten Hälfte von Sonys Jahr 2024 eine ziemlich große Veröffentlichung zu werden, und daher haben viele von uns viele brennende Fragen dazu.

In einem Interview mit Creative Director Nicolas Doucet (transkribiert von Gamingbolt) hören wir, dass das Spiel etwa 12-15 Stunden lang sein wird. "Wir wollen wirklich ein Spiel machen, in dem das Tempo durchgehend konstant ist und in jedem Level die gleiche Qualität hat, anstatt Momente zu haben, die eigentlich etwas lang sind", sagte Doucet.

Das Spiel war zu einem bestimmten Zeitpunkt fast eine offene Welt, hat sich aber seitdem für eine levelbasierte Struktur entschieden, um jedes Level wirkungsvoller zu gestalten. Wir werden uns die Levels selbst ansehen, wenn Astro Bot am 6. September erscheint.