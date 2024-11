Astro Bot hat sich seit der Veröffentlichung 1,5 Millionen Mal verkauft

HQ

Astro Bot ist eines der von der Kritik am meisten gefeierten Spiele des Jahres 2024. Neben Metaphor: ReFantazio ist es auf vielen Listen der Leute im Rennen um das Spiel des Jahres, und wir haben es in unserer Rezension natürlich sehr genossen. Es besteht jedoch immer die Sorge, dass sich eine starke kritische Leistung nicht unbedingt in Verkäufen niederschlägt. Astro Bot ist ein neuer Name in einem sehr etablierten Genre, also wie hat sich unser mutiger kleiner Roboter geschlagen?

Nun, nach neuen Zahlen von Sony hat er sich sehr gut geschlagen und in den 9 Wochen seit dem Start 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Da die Spielerzahlen und Verkaufszahlen heutzutage so verzerrt sind, mögen einige bei 1,5 Millionen Verkäufen kritisch bleiben, aber das Spiel hat in diesem Jahr eindeutig seinen Stempel aufgedrückt.

Die Statistiken von Sony reichen bis zum 3. November, daher könnten wir rund um Weihnachten einen weiteren Anstieg der Verkaufszahlen erleben. So oder so, angesichts der Qualität von Astro Bot verdient das Spiel, Millionen von Exemplaren zu verkaufen.