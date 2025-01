Astro Bot hat 2024 die meisten Auszeichnungen für das Spiel des Jahres von den Medien mit nach Hause genommen

HQ

Während der Gewinn des Spiels des Jahres bei der Astro Bot The Game Awards 2024 das Entwicklerteam Asobi ein wenig schockiert haben mag, ist der Erfolg des Spiels bei der großen Preisverleihung nur ein Teil des Gesamterfolgs, den es seit seiner Ankunft im September erzielt hat.

Dies wurde durch den Top Game in 2024 Awards Tracker bewiesen, der derzeit Astro Bot als das am häufigsten ausgezeichnete Spiel im Jahr 2024 von Medien auf der ganzen Welt anzeigt. So wie es aussieht, hat der Plattformer 104 GOTY-Auszeichnungen und eine durchschnittliche Bewertung von 9,4 erhalten, was ausreicht, um weit vor seinem engsten Konkurrenten Final Fantasy VII: Rebirth zu liegen.

Der laufende Tracker geht derzeit davon aus, dass FFVII: Rebirth 37 GOTY-Auszeichnungen mit einer durchschnittlichen Bewertungsnote von 9,2 erhalten hat. Das bedeutet, dass es derzeit fast ein Drittel der GOTY-Awards von Astro Bot hat, und das bei einem sehr deutlichen Vorsprung vor seinen engsten Konkurrenten von Balatro (28 Auszeichnungen) und Metaphor: ReFantazio (25 Auszeichnungen).

Da die BAFTA Games Awards im Frühjahr als nächstes ansteht, müssen wir sehen, ob Astro Bot seine Ära der Dominanz fortsetzen kann, etwas, das ich in meinem persönlichen GOTY-Award für 2024 unterstützt habe.