Astro Bot fügt am Freitag kostenlos ein neues Speziallevel hinzu

Im vergangenen Dezember hat Santa Monica den außergewöhnlichen Valhalla-Modus kostenlos zu God of War: Ragnarök hinzugefügt, und ein weiteres beliebtes PlayStation-Studio wird versuchen, ihn in diesem Jahr zu einer Tradition zu machen.

Team Asobi enthüllt, dass am Freitag (18 Uhr PT am 12. Dezember, also 3 Uhr MEZ am 13. Dezember) ein völlig neues Level zu Astro Bot kostenlos zu hinzugefügt wird. Das Level heißt Winter Wonder und wird ein traditionelles Level sein, nicht einer der Speed-Running-Kurse, von denen wir wussten, dass sie kommen würden. Das ist aber auch schon so ziemlich alles, was uns gesagt wird, denn die japanischen Entwickler wollen nicht verraten, aus welchen Spielen die neuen Spezial-Bots stammen oder welche anderen Überraschungen uns erwarten. Vielleicht erhalten Sie jedoch einige Hinweise, wenn Sie sich das untere Bild genauer ansehen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie das beste Spiel des Jahres 2024 abgeschlossen haben müssen, um Zugang zu Winter Wonder zu erhalten, etwas, das die meisten Leute, die Astro Bot begonnen haben, bereits getan haben.