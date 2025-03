Astro Bot Director: "Es ist in Ordnung, ein kleines Spiel zu machen"

HQ

Es scheint, dass die Tage, an denen Spiele damit prahlten, wie viele hundert Stunden sie brauchen, um sie abzuschließen, langsam vorbei sind. Sicher, ein Spiel wie Kingdom Come: Deliverance II oder Baldur's Gate III kann diese Stunden verlangen, aber wenn man zusammenzählt, wie viele große RPGs in einem bestimmten Jahr veröffentlicht werden, wird klar, dass man sie nie alle spielen wird.

Nicolas Doucet, Direktor des GOTY-Gewinners 2024 bei den Game Awards Astro Bot, sprach kürzlich auf einer Podiumsdiskussion auf der GDC (danke, GamesRadar) und sagte, dass Spiele heutzutage nicht mehr riesig sein müssen.

"Von Anfang an waren wir der Meinung, dass es in Ordnung ist, ein kompaktes Spiel zu machen... es ist in Ordnung, ein kleines Spiel zu machen", sagte er. "Für uns bedeutet das, dass wir etwas von solcher Größenordnung herstellen, dass wir es vollständig kontrollieren können. Das ist vom Standpunkt der Entwicklung aus. Aber nicht nur das. Für die Spieler wissen wir alle, dass die Spieler heute einen Rückstand an Spielen haben und ihre Spiele nicht abschließen können, daher ist die Aussicht auf ein Spiel, das man tatsächlich abschließen kann, ein wirklich überzeugendes Argument."

Auch wenn Sie vielleicht keine Stunde bekommen, die jedem Dollar entspricht, den Sie für ein Spiel wie Astro Bot ausgeben, könnten der Fokus und der Spaß bedeuten, dass Sie in Ordnung sind, wenn Sie nicht Unmengen von Dialogen durchgehen oder eine riesige Karte jeden Zentimeter erkunden müssen.

Bevorzugen Sie kleinere oder größere Spiele?