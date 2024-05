Astro Bot angekündigt, soll bereits im September starten

Letzte Woche ging das Gerücht um, dass ein neues Astro Bot -Spiel auf dem gerade abgeschlossenen State of Play -Showcase enthüllt werden sollte. Das Spiel wurde als ein weiterer 3D-Plattformer für die PS5 angesehen, ähnlich dem, was wir mit Astro's Playroom bekommen haben, einem Spiel, das bis heute immer noch der meistverkaufte PS5-Exklusivtitel ist (dank seiner Integration in jede PS5-Konsole). Es stellte sich heraus, dass all diese Gerüchte korrekt waren.

Ein Spiel, das einfach als Astro Bot bekannt ist, wurde gerade enthüllt. Es wird wieder von Team Asobi kommen und ist ein 3D-Plattformer, der das liebenswerte Roboter-Maskottchen auf ein Abenteuer durch eine Vielzahl von Biomen und einzigartigen Levels mitnimmt, was als "ein überdimensionales Weltraumabenteuer, sein bisher größtes" beschrieben wird.

Uns wird gesagt, dass sechs Galaxien mit über 80 Ebenen angeboten werden. Ziel ist es, die verschollenen Besatzungsmitglieder von Astro zu erforschen und zu finden, die in diesen Galaxien verstreut sind, zu denen Wälder, Strände, Vulkane und mehr gehören.

In typischer Astro -Manier wird es eine Reihe von Fähigkeiten geben, die es zu meistern und einzusetzen gilt, von denen die meisten auf die Besonderheiten des DualSense-Controllers zugeschnitten sind. Im Wesentlichen spielen haptisches Feedback und adaptive Trigger eine Rolle dabei, wie Astro die Welt erkundet und Kräfte wie Bulldog Booster verwendet, um Feinde in die Luft zu stürzen und zu zerschmettern, Twin-Frog Gloves, um aus der Ferne zu schwingen und anzugreifen, und Giant Sponge, um Wasser aufzusaugen, um riesig zu werden und Chaos zu verursachen.

Team Asobi verspricht außerdem über 70 neue Gegnertypen, die es zu überwinden gilt, darunter Bosse am Ende jeder Galaxie und die Möglichkeit, sich mit Freunden aus dem PlayStation-Universum wiederzuvereinen. Die vollständige Liste dieser Freunde bleibt offen, aber wir haben eine Version des Leviathan Axe gesehen...

Wann Sie Astro Bot auf PS5 spielen können, wird das Spiel bereits am 6. September 2024 erscheinen. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.