Astralis schließt Talent-Niederlassung im Rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen

Die dänische E-Sport-Organisation Astralis nutzt seit langem ein Talentförderprogramm, um die jungen und aufstrebenden Stars zu identifizieren und dann zu verbessern, die das größte Potenzial in dem Esport zeigen, in dem sie antreten. Dieser Zweig mit dem Namen Astralis Talent ist seit vier Jahren in Betrieb, wird aber erst in einem fünften Jahr bestehen.

In einem Beitrag auf X stellt Astralis fest, dass es Talent im Rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen abschaltet. Das Team merkt an, dass es beabsichtigt, die dänische E-Sport-Szene weiterhin genau zu beobachten, um potenzielle Talente zu identifizieren, aber es wird dieses Entwicklungsprogramm nicht mehr durchführen, um aufstrebende Stars zu verbessern und zu verfeinern.

Konkret heißt es in Astralis: "Im Rahmen unserer laufenden Bemühungen, die Organisation zu rationalisieren und ein gesundes Geschäft zu sichern, müssen wir leider bekannt geben, dass wir den Betrieb von Astralis Talent einstellen werden.

"Teil des dänischen Ökosystems rund um die Talententwicklung zu sein, war eine Priorität, und wir möchten uns bei allen bedanken, die in den letzten 4 Jahren beteiligt waren, einschließlich Spielern, Trainern, Mitarbeitern, Wettkämpfern, Turnierorganisatoren und Kollegen.

"Wir werden die dänische Talentszene weiterhin genau beobachten und wünschen allen, die mit den großartigen jungen Spielern arbeiten, alles Gute für die Zukunft."

