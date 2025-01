Astralis schließt Counter-Strike-Partnerschaft mit Zowie ab

HQ

Zum Auftakt der Woche hat die dänische E-Sport-Organisation Astralis bekannt gegeben, dass sie den Hardware-Hersteller Zowie für ihre neueste Partnerschaft gewonnen hat. Im Rahmen dieses Deals stattet der Monitorhersteller die Counter-Strike 2 Spieler und Trainingseinrichtungen der Organisation mit den neuesten Zowie-Gadgets aus, einschließlich der New Fast TN 400Hz DyAc 2 Gaming Monitor.

In Bezug auf das, was diese Partnerschaft zu erreichen hofft, fügt die Ankündigung hinzu, dass die Monitore es den CS2-Spielern von Astralis im Idealfall ermöglichen werden, "auf dem Höhepunkt ihrer Fähigkeiten zu arbeiten, wenn es am wichtigsten ist". Hinzu kommt, dass es ein gewisses Hin und Her geben wird, da von den Spielern von Astralis erwartet wird, dass sie Leistungsdaten und Feedback liefern, um Zowie bei der weiteren Innovation und Verbesserung seiner Produkte zu unterstützen.

Kasper Straube, Sportdirektor von Astralis, sagt über die Partnerschaft: "Unseren Spielern die beste Ausrüstung zu liefern, damit sie auf höchstem Niveau spielen können, hatte schon immer oberste Priorität. Das kompromisslose Engagement von ZOWIE für Innovation und technologische Perfektion passt perfekt zu unserem Bestreben, immer wieder Grenzen im E-Sport zu verschieben. Mit ZOWIE als neuem offiziellen Partner haben unsere Spieler nun die idealen Voraussetzungen, die sie für ihr beharrliches Streben nach Erfolg benötigen."

Die Monitore von Zowie werden im Rahmen dieser Partnerschaft auch zur Standardausrüstung im Kopenhagener Gaming-Hub und Veranstaltungszentrum Astralis Nexus.