Astralis hat cadiaN als neuen In-Game-Leader ins Boot geholt

Das dänische E-Sport-Kraftpaket Astralis hat bekannt gegeben, dass es einen erfahrenen Star in seine Reihen aufgenommen hat, der als Anführer im Spiel fungieren wird. Nach einem Abstecher zu Team Liquid hat sich Casper "cadiaN" Møller dem dänischen Team angeschlossen und ersetzt Alexander "bro" Bro im Hauptkader.

Astralis fügt hinzu: "Diese Verpflichtung bekräftigt unser Engagement, einen dänischen Kader zu erhalten, der in der Lage ist, mit der globalen Elite mitzuhalten."

CadiaN kommentierte die Verpflichtung auch ein wenig und merkte an: "Ich verstehe, dass einige dies angesichts meiner Geschichte mit dem Team und früherer Rivalitäten als kontroversen Schritt ansehen könnten. Einige mögen sich sogar fragen, ob der Rückzug aus dem AWP die richtige Entscheidung ist. Aber die Wahrheit ist, dass ich die gleiche Vision wie Astralis teile: immer danach streben, der Beste zu sein, ein dänisches Top-CS-Roster aufzubauen und um die größten Titel zu kämpfen."

Das Debüt von cadiaN als Astralis-Spieler werden wir später in diesem Monat zu sehen bekommen, wenn das Team zwischen dem 25. und 29. September beim Forum in Kopenhagen am BLAST Premier Fall Final 2024 antritt.