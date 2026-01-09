Astralis erneuert Counter-Strike 2 Team mit zwei neuen Neuzugängen

HQ

Die dänische Esports-Organisation Astralis hat einige Änderungen bekanntgegeben, die ihren Counter-Strike 2 Kader beeinflussen werden. Das Team hat beschlossen, sich von seiner traditionell rein dänischen Aufstellung zu entfernen, um zwei neue Stars aus Schweden und Litauen willkommen zu heißen.

Vor BLAST Bounty 2026 Staffel 1 hat das Team sowohl Love "phzy" Smidebrant als auch Gytis "ryu" Glušauskas ins Team geholt, um dem weiteren Team beizutreten und hoffentlich dazu beizutragen, dass es in der CS2-Weltrangliste aufsteigt und dabei einige Trophäen ergattert.

Warum diese beiden von Astralis verpflichtet wurden, erklärte CEO Jonas Gundersen: "Sie sind Spieler, von denen wir glauben, dass sie sehr gut in das passen, was wir aufbauen. Neben ihrer starken Spielerschaft bringen sie neue Energie ins Team und können sich sofort an den Spielstil anpassen, den wir zusammen mit dem Trainer und unserem Ingame-Leiter einführen wollen."

Gundersen merkt außerdem an, dass diese Unterzeichnungen Änderungen an der zukünftigen Struktur von Astralis bedeuten, die "etwas schneller voranschreiten und ein bisschen mehr Spaß machen wird, Teil davon zu sein – und zuzusehen."

Diese beiden werden Rasmus "HooXi" Nielsen, Jakob "Jabbi" Nygaard und Victor "Staehr" Staehr im Hauptroster von Astralis für BLAST Bounty stoßen, wenn dieser am 12. Januar beginnt.