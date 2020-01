Astral Chain wird als Event in Super Smash Bros. Ultimate verewigt

Während die meisten Fans von Super Smash Bros. Ultimate derzeit darüber rätseln, wer der nächste DLC-Charakter sein könnte (morgen Nachmittag erfahren wir es), hat uns Nintendo diese Woche einen Hinweis gegeben, wer es wahrscheinlich nicht ist. Das Unternehmen hat verraten, dass ein neues Spirit-Event namens "Chain the Future to Spirits!" ab dem 17. Januar im bunten Brawler beginnt. Wie der Name impliziert geht es diesmal um die beiden Zwillinge aus Astral Chain, die am kommenden Wochenende das Spirit Board übernehmen. Bislang hat Nintendo den Spielen, die als Spirit-Event in Smash implementiert wurden, keine Chance auf einen eigenen Kämpfer gegeben. Mal schauen, ob sie diese Strategie weiterhin befolgen.

Quelle: Nintendo Versus.