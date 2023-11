Das Roguelike-Subgenre ist heutzutage gesättigter denn je. Seit Hades debütierte und die Welt im Sturm eroberte, gab es eine so große Anzahl neuer Roguelikes, die sich bemerkbar machten, und es kann schwierig sein, zu wissen, welche Ihre Zeit wert sind. Hibernian Workshop hat seine Roguelike-Bemühungen seit einiger Zeit im Early Access stetig verbessert, aber jetzt hat das Spiel als vollständiges Produkt debütiert, und in diesem Sinne kann ich Ihnen zuversichtlich sagen, dass Astral Ascent Ihre Zeit wert ist.

Es ist dem Hades in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Du spielst einen Charakter, der in einem astralen Gefängnis gefangen ist, das von mächtigen Bossen bewacht wird, die als Zodiacs bekannt sind (ja, sie sind nach den 12 Tierkreiszeichen benannt). Die Idee ist, dass du die einzigartigen Reiche in diesem Gefängnis erkunden musst, um den bösen Tyrannen zu finden und herauszufordern, der diese Welten überhaupt erst beansprucht und gefangen gehalten hat. Du tust dies, indem du dich auf den Weg machst und gegen Feinde kämpfst, Upgrades erwirbst, deine Fähigkeiten verbesserst und dann letztendlich besiegt wirst, damit du die wenigen angehäuften Roguelite-Währungen und -Elemente verwenden kannst, um deinen Charakter grundlegend und dauerhaft zu verbessern, bevor du einen weiteren und hoffentlich erfolgreicheren Lauf beginnst.

Die Kernprämisse von Roguelikes wird hier überhaupt nicht in Frage gestellt. Wenn Sie in der Vergangenheit ein Roguelike gespielt haben, werden Sie feststellen, dass Astral Ascent eine wirklich vertraute Erfahrung ist, aber das ist überhaupt kein Schlag gegen das Spiel, da die Idee von Roguelikes ein bewährtes und gut aufgenommenes Setup ist. Was Astral Ascent so unterhaltsam macht, ist, dass das Spiel grundsätzlich progressiv gestaltet ist. Im Gegensatz zu Dead Cells oder Hades oder Enter the Gungeon oder The Binding of Isaac ist Astral Ascent ein Spiel, das sich anfühlt, als würdest du mit jedem Lauf tatsächlich etwas erreichen, da du feststellen wirst, dass dein Charakter mit jedem Versuch stärker und effektiver wird. Es ist erfüllend und macht Spaß zu spielen, was Roguelikes aufgrund ihres allgemein bestrafenden Stils oft fehlen können.

Und dies wird durch die Tatsache noch verstärkt, dass das Buildcrafting- und Upgrade-System unglaublich einfach zu verstehen und intuitiv zu befolgen ist. Es erinnert mich wieder einmal an Hades und daran, wie die Upgrades in diesem Spiel gut durchdacht und dennoch vollgepackt mit Tiefe und einer Vielzahl von Optionen rüberkamen. In Astral Ascent geht es bei den Upgrades darum, deine Kernwerte wie Gesundheit, Schaden, Rüstung, kritische Trefferchance zu verbessern und dann auch neue Zauberfähigkeiten zu erwerben, die mit Modifikationen verbessert werden können, und Auren, die deinem Charakter zusätzliche Vorteile verleihen. Es gibt viele Buildcrafting-Elemente, aber nach nur wenigen Minuten mit dem Spiel macht jedes Sinn und fühlt sich wichtig an, so dass du dich darauf konzentrieren kannst, deine eigenen Bewegungs- und Kampfmechaniken zu verbessern und die einzigartigen Angriffe der verschiedenen Gegnertypen und tödlichen Bosse zu lernen, die im Spiel verstreut sind.

Die Handlung von Astral Ascent entwirrt sich, während du weiter kämpfst und stirbst. Die Erzählung entfaltet sich, indem man mit Charakteren in den Hub-Bereichen spricht und Echos und zusätzliche Orte findet, um mehr über das Setting des Astralgartens zu erfahren. Die Geschichte in diesem Spiel funktioniert am einfachsten, aber wenn Sie nach einem tieferen narrativen Angebot suchen, sorgt der Patchwork-Stil von Astral Ascent nie wirklich für eine so überzeugende Handlung.

Aber zum Glück gibt es viel Tiefe und Wiederspielbarkeit. Mit vier Welten mit zufällig generierten Levels, die es zu erkunden gilt, vier Charakteren, die mit ihren eigenen Angriffsstilen spielen können, und 12 Zodiac-Bossen, denen man sich stellen muss, gibt es eine Vielzahl von Gründen, weiter durch Astral Ascent zu tuckern. In Anbetracht des wirklich beeindruckenden Pixel-2D-Grafikstils und der Tatsache, dass das Spiel in Bezug auf die Leistung unglaublich flüssig zu spielen ist, solltest du weiter auf Entdeckungsreise gehen und weitere Durchläufe unternehmen.

Astral Ascent versucht nicht, neu zu definieren, was man von einem Roguelike erwarten muss, aber es ist klar, dass das, was Hibernian Workshop geschaffen hat, ein sehr vollständiges, kohärentes und kompetentes Beispiel dafür ist, was Roguelikes vom Feinsten sein können. Es ist lohnend, erfüllend, rasant und wird durch eine tiefgreifende Buildcrafting-Suite akzentuiert, während es absolut auffällig aussieht und in Bezug auf die Leistung gut optimiert und verfeinert ist. Dies ist ohne Zweifel eines der besten Roguelikes, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind, und es ist absolut einen Blick wert, wenn Sie nach etwas anderem gesucht haben, um den Hades-Juckreiz zu stillen.