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Aston Villa gewann die Europa League mit einem 3:0-Sieg über Freiburg, brachte Birmingham den ersten großen Titel seit dem EFL Cup 1996 und dem Meistertitel 1981 nach Birmingham und festigte Unai Emery weiter als erfolgreichsten Trainer in der Geschichte der Europa League, mit drei aufeinanderfolgenden Titeln mit Sevilla und einem mit Villarreal. und nun seine erste mit einem englischen Verein.

Der 54-jährige Spanier wechselte im November 2022 zu Aston Villa und hat eine Siegquote von 55,4 %: Mit über 100 Siegen ist er der dritte Trainer in der Geschichte von Villa, der mit dem Verein so viele Siege erreicht hat, nach Ron Saunders und Joe Mercer. Emery hat einen Vertrag bis 2029, den er 2024 unterschrieb, als er Aston Villa zum ersten Mal seit 1982 zur Champions League führte.

Jetzt, da sein Landsmann Pep Guardiola Manchester City verlässt, feiern englische Experten Emery als den besten Trainer der Premier League, vor Arsenals Mikel Arteta, der gerade die Premier League gewonnen hat. "Er hat die meisten Trophäen und die meiste Erfahrung. Mikel steht am Anfang seiner Reise und hat dieses Jahr einen unglaublichen Job gemacht. Aber Unai gehört zu den Besten der Besten", sagte der TNT-Sport-Experte und ehemalige Mittelfeldspieler Owen Hargreaves

Der Europa-League-Titel sichert Aston Villa zum zweiten Mal in drei Jahren die Qualifikation für die Champions League: In der vergangenen Saison erreichten sie das Viertelfinale und unterlagen mit insgesamt 4:5 gegen Paris Saint-Germain, Emerys ehemaligen Klub, und im Vorjahr erreichten sie das Halbfinale der Conference League.