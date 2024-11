Aston Martins Chef räumt ein, dass sie in den Jahren 2023 und 2024 "rückwärts gegangen" sind

HQ

Aston Martin baute am vergangenen Wochenende in Las Vegas seine Serie von vier Rennen ohne Punkteerfolg aus. Fernando Alonso war sehr nah dran, belegte den 11. Platz und verlor in den letzten Runden den zehnten Platz. Und Lance Stroll, der die Kommunikation mit dem Funk verlor, verlor zu viel Zeit, als er schließlich an die Box kam und das Team noch nicht bereit war, und wurde 15.

Bei Aston Martin läuft es nicht gut, wie Mike Krack, Teamchef bei Aston Martin, in einem Interview mit AS einräumte. "Wir können es nicht leugnen, das waren zwei Saisons, in denen wir uns nicht vorwärts bewegt haben, sondern rückwärts gegangen sind."

Anfang des Monats entließ Aston Martin den technischen Direktor Dan Fallows. "Es gibt nicht viel zu sagen, dieser Sport wird an der Leistung gemessen, und wenn diese Leistung nicht da ist, gibt es Veränderungen", sagte er darüber.

Aston Martins Manko kommt, wie er erklärt, daher, dass das AMR24-Auto nicht korrekt aktualisiert wurde: Die meisten Punkte, die Aston Martin in der Konstrukteurswertung hat, stammen aus den ersten Monaten der Saison. "Wir sind mit mehreren Paketen gescheitert, die auf der Strecke nicht so funktioniert haben, wie wir es wollten."

Im nächsten Jahr wird AMR25 von Bob Bell (Executive Director) und Eric Blandin, Head of Aerodynamics, geleitet, aber in die Fußstapfen von Fallows treten. Im Jahr 2026 wird die Arbeit der jüngsten Neuzugänge von Aston Martin (Enrico Cardile als Chief Technical Officer und der renommierte Adrian Newey als Technischer Direktor) Früchte tragen. Vielleicht gelingt Fernando Alonso bis dahin der ersehnte 33. Sieg...