Aston Martin wird 20 % der Gesamtbelegschaft kürzen

HQ

Wie viele, viele Male betont wurde, haben Zölle eine sehr direkte Auswirkung auf ausgewählte Unternehmen und Hersteller, und es scheint inzwischen unmöglich für den legendären Autohersteller Aston Martin, ohne erhebliche Entlassungen weiterzumachen.

Wie die BBC berichtet, wird Aston Martin satte 20 % seiner gesamten Belegschaft abbauen, da die Verluste angesichts der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle weiter zunehmen.

Die Arbeitsplatzverluste werden sich auf den Firmensitz in Warwickshire konzentrieren, wobei etwa 600 Mitarbeiter entlassen werden.

"Nachdem wir Anfang 2025 einen Prozess durchgeführt hatten, um organisatorische Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen für seine zukünftigen Pläne angemessen ausgestattet ist, mussten wir Ende 2025 die schwierige Entscheidung treffen, weitere Veränderungen umzusetzen", sagt ein Vertreter.