Aston Martin verzögert Valhalla und bereitet sich auf einen Verlust von 110 Millionen Pfund vor

Der britische Sportwagenhersteller rechnet im Jahr 2025 mit einem Verlust von 110 Millionen Pfund und hat angekündigt, dass sich sein kommender Supersportwagen, der Valhalla, der ein kleiner Bruder des 4 Millionen Pfund teuren Valkyrie ist, verzögern wird. Geplant war es, 999 Autos an seine internationalen Händler auszuliefern, aber Aston hat nun angekündigt, nur noch 150 Autos auszuliefern, und dass die Verluste größtenteils auf Trumps neue Zölle zurückzuführen sind. Sie erklären auch, dass die reduzierte Nachfrage in China aufgrund verschiedener Steuern und Gebühren das Walhalla schlagartig weniger attraktiv gemacht hat. Dies über Autocar.