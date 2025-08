Aston Martin versucht verzweifelt zu verstehen, warum sie beim Großen Preis von Ungarn so gut abgeschnitten haben

HQ

Aston Martin wurde beim Großen Preis von Ungarn zu einem der triumphalsten Teams. Beide Aston Martin-Autos, die es gewohnt sind, in jedem Rennen auf den letzten Plätzen zu stehen, sammelten Punkte: Lance Stroll wurde Siebter und Fernando Alonso Fünfter. Das ist ein großer Kontrast zu dem, was eine Woche zuvor passiert ist, als Stroll in Belgien 14. und Alonso 17. wurde. Es ist ein Moment zum Feiern und auch zum Genießen, aber auch zum Arbeiten, um schnell zu entdecken, was sich fast über Nacht verändert hat, damit sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Mike Krack, der Streckeningenieur von Aston Martin, gab ziemlich erstaunt zu, dass "man nicht in sieben Tagen vom Ende der Startaufstellung an die Spitze des Mittelfelds springen kann". Jetzt müsse man die Unterschiede zwischen Spa und Ungarn sorgfältig analysieren, sagte er gegenüber As. Der Hauptunterschied zwischen Belgien und Ungarn ist auf den ersten Blick die Verwendung des Frontflügels, aber Kracks glaubt, dass "es nicht nur darum ging, sich für eine Aerodynamik zu entscheiden, die für den Regen ausgelegt ist, denn obwohl wir im belgischen Sprint etwas besser waren, waren wir nicht auf dem Niveau, das wir in Ungarn gezeigt haben. Es gibt viele Dinge zu analysieren."

Krack klang fast überwältigt von all der Arbeit, die sie jetzt vor der Wiederaufnahme der Saison Ende August erledigen müssen, aber das Gefühl bei Aston Martin ist positiv. Für Fernando Alonso hat sich die Situation "um 180º gedreht". "16 Punkte für das Team und viel Motivation für den Rest der Saison", räumt aber auch ein, dass "es noch viel zu tun gibt, um zu verstehen, warum wir konkurrenzfähig waren. Der erste Test wird in Zandvoort stattfinden, einer weiteren Strecke mit hohem Abtrieb, auf der wir in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben. Ich hoffe, dass wir beide Autos in den Punkterängen haben."