Aston Martin kündigt immens leistungsstarken Vanquish Volante an

Aston Martin hat gerade ein brandneues Automodell vorgestellt. Bekannt als Vanquish Volante, ist dies ein Frontmotor-Cabriolet, das als das schnellste seiner Art in der Welt beschrieben wird. Er verwendet einen 5,2-Liter-V12-Biturbo-Motor, der 835 PS und über 1.000 Nm Drehmoment leisten kann, was in der Leistung einer Höchstgeschwindigkeit von 214 mph und einer Beschleunigung von 0-60 mph in nur 3,4 Sekunden entspricht, obwohl es sich um ein Modell mit Verbrennungsmotor handelt und die Bissigkeit von Elektrofahrzeugen fehlt.

Die Vanquish Volante möchte die Exzellenz des Namens Volante fortsetzen, der erstmals 1965 mit dem Short Chassis Volante debütierte. Diese Neuauflage des Portfolios wird als Cabrio beschrieben, dem die "Einschränkungen oder Kompromisse, die traditionell mit ihrem Design verbunden sind", fehlen.

Zusätzlich zu dem leistungsstarken Motor verfügt der Vanquish Volante über eine von der Formel 1 inspirierte Schräge zur Unterstützung der Kühlung, ein K-Faltdach, das sich in 14 Sekunden öffnen und in 16 Sekunden schließen lässt, ein Zweisitzer-Setup, ein 10,25-Zoll-Fahrerdisplay und ein 10,25-Zoll-Touchscreen-System, das als Infotainment-Hub dient, sowie eine vollständige Integration in die Q-Plattform, die es den Käufern ermöglicht, nach ihren Wünschen zu individualisieren.

Was den Preis betrifft, so wird dies nicht erwähnt, aber die ersten Auslieferungen sind für das 3. Quartal 2025 geplant.

