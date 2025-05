Aston Martin "ist derzeit nicht in der Lage, um Punkte zu kämpfen", sagt Teamchef

HQ

Aston Martin hat sich in diesem Jahr überhaupt nicht verbessert: Nach dem fünften Platz in der Konstrukteurswertung im letzten Jahr (aber mit einem riesigen Rückstand von 374 Punkten auf den vierten Platz Mercedes) sind sie jetzt Siebter, nur noch vor Racing Bulls, Alpine und Kick Sauber. Nur 14 Punkte, allesamt von Lance Stroll in Australien und vier Punkte im Sprint in Miami am vergangenen Wochenende.

Teamchef Andy Cowell verheimlicht die Realität nicht: "Bei normalen trockenen Bedingungen haben wir im Moment kein Auto, das um Punkte mitfahren kann", sagte er am Formula1.com. "Wir müssen weiter analysieren, wo wir uns verbessern können, und hart arbeiten, um in Imola konkurrenzfähiger zu sein."

Auch Stroll ist enttäuscht: "Uns fehlt einfach die Pace. Wir waren bisher die ganze Saison über langsam und heute war da keine Ausnahme." Es ist auch ein Albtraum für Routinier Fernando Alonso, der beklagte, dass "wir heute vor ähnlichen Herausforderungen standen wie die ganze Saison über und aus dem vor uns liegenden Chaos kein Kapital schlagen konnten", und bezog sich dabei auf das regnerische Wetter beim Rennen in Florida.