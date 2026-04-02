Aston Martin "fühlt sich an wie ein Fußballverein, der von einem russischen Oligarchen gekauft wurde", sagt der berühmte TV-Moderator Will Buxton

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Die Probleme von Aston Martin mit den Motormotoren von Honda, die ihre Hoffnungen auf eine wettbewerbsfähige Saison in diesem Jahr völlig zerstört haben, können nicht auf die ständigen Führungswechsel zurückgeführt werden, aber das Fehlen eines einheitlichen Plans im Formel-1-Team kann zu weiteren Problemen führen. Der Teambesitzer, Lawrence Stroll, begrüßte 2024 Andy Cowell und wurde im Januar 2025 zum Nachfolger von Mike Krack als Teamchef befördert.

Monate später wurde der Chief Technical Engineer Adrian Newey zum Teamchef befördert, Cowell übernahm die Rolle des Chief Strategy Officer und Krack wechselte zum Chief Trackside Officer. Laut Motorsport gibt es Gerüchte, dass Stroll einen neuen Teamchef möchte, um Newey von seinen Aufgaben zu entbinden und ihn auf die technischen Aspekte zu konzentrieren.

Der berühmte TV-Moderator Will Buxton, der selbst mit der Formel 1 gearbeitet hat und in allen Staffeln der Netflix-Serie Drive to Survive zu sehen war, sagte in seinem Up to Speed Podcast, dass das Aston Martin F1-Team sich "wie ein Fußballverein anfühlt, der in den 90ern und 2000ern von einem russischen Oligarchen gekauft wurde und einfach Geld in ein Problem geworfen hat, wechselte alle sechs Monate den Manager und erreichte letztlich nie wirklich etwas."

Buxton schickte eine klare Chance auf Chelsea, das vom russischen Milliardär Roman Abramowitsch gekauft wurde und zwischen 2009 und 2022 mehrere finanzielle Lücken beging, was zu einer massiven Sanktion durch die Premier League führte.

Buxton sagte, dass "die Formel 1 kein Fußball ist" und nicht erwarten könne, alle sechs Monate den Trainer zu wechseln, und die ständigen Veränderungen schädigen die Kultur des Teams aufgrund des Mangels an Richtung. "Dinge in der Formel 1 umzudrehen ist wie ein Schiff zu drehen, und man braucht diesen kleinen Schlepper vorne, um ihn herumzuziehen und in die richtige Richtung zu lenken. Und das braucht Zeit. Man kann nicht einfach über Nacht alles verschieben."