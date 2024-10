Aston Martin feiert 60 Jahre James Bond mit der Goldfinger Edition des DB12

HQ

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der James-Bond-Filmreihe hat der Autohersteller Aston Martin eine Sonderedition seines Supersportwagens DB12 kreiert. Dieses seltene Modell, das als DB12 Goldfinger Edition bekannt ist, wird auf nur 60 produzierte Einheiten limitiert sein und "konzentriert sich darauf, ein luxuriöseres James-Bond-Fahrerlebnis zu bieten, indem subtile Akzente aus dem Goldfinger-Film enthalten sind".

Das Auto kommt in der Silver Birch Lackierung, die der berühmte DB5 in Goldfinger einst trug, zusätzlich zu 21-Zoll-Vielspeichenrädern mit einer "einzigartigen silbernen Farbe mit Diamantbehandlung, die durch schwarze Bremssättel, maßgeschneiderte goldene Seitenleisten und ein einzigartiges Aston Martin-Logo in Silber mit schwarzer Emaille ergänzt werden".

Auch das Interieur ist sehr Goldfinger, mit 18 Karat vergoldeten Akzenten rund um das Auto, einem gekerbten Gangwahlschalter, der vom Goldtracker des Films inspiriert ist, und sogar goldenen Metallfasern, die in die 2X2 Twill Gloss Carbon Fibre Zierleisten eingewebt sind.

Während der genaue Preis dieses limitierten DB12 noch nicht bekannt gegeben wurde, wurde uns gesagt, dass Käufer auch ein extrem seltenes goldenes Aston Martin Magazin im Maßstab 1:60 sowie ein Globe-Trotter attaché Gehäuse erhalten werden, das "das Design des Autos nachbildet; eine Karosserie aus silbernem Birch und ein Interieur im Prince of Wales-Karo". Dies befindet sich auf einer Flasche 2007 Champagner Bollinger mit vier Bollinger 007 Gläsern. alles in einem Globe-Trotter Air Cabin Case aufbewahrt.

Die ersten Auslieferungen dieses seltenen DB12 beginnen im 2. Quartal 2025.