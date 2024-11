Aston Martin F1 Team entlässt seinen Technischen Direktor nach katastrophaler Saison

HQ

Die gravierenden Mängel von Aston Martin in dieser F1-Saison haben wenig überraschend den Chef des Technischen Direktors gefordert. Aston Martin Aramco Formula One Team hat bekannt gegeben, dass Dan Fallows mit sofortiger Wirkung nicht mehr als Technischer Direktor tätig sein wird, obwohl Fallows in der Gruppe bleiben wird.

Diese Enttäuschung macht Sinn nach einer schrecklichen Saison für Aston Martin in diesem Jahr, in der in der Konstrukteurswertung nur 86 Punkte erzielt wurden (Fünfter in der Tabelle, aber Mercedes, Vierter, liegt fast 300 Punkte darüber).

"Es ist an der Zeit, dass ich den Staffelstab weitergebe, aber ich freue mich darauf, den zukünftigen Erfolg des Teams zu sehen, der sicher bald kommen wird", sagte Fallows in einer Erklärung.

Das neue Auto, das Fallows in diesem Jahr gebaut hat, hat Fernando Alonso zu schaffen gemacht: In der vergangenen Saison stand die spanische Legende acht Mal auf dem Podium. In diesem Jahr war seine beste Platzierung ein fünfter Platz. Letzten Monat, bei seinem 400. Grand Prix, konnte er das Rennen nicht beenden.

Aston Martin nimmt hinter verschlossenen Türen Änderungen vor, um Platz für Adrian Newey zu schaffen, einen der besten Ingenieure in der Formel 1 (zuvor bei Red Bull und McLaren), der im vergangenen Sommer von Aston Martin angeheuert wurde, um die Autos für das nächste Jahr zu bauen.