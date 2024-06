Aston Martin enthüllt den von Fernando Alonso beauftragten Valiant

HQ

Formel-1-Fahrer Fernando Alonso beauftragte Aston Martin, ein straßenzugelassenes, rennstreckentaugliches Auto speziell für ihn zu bauen, und jetzt wurde genau dieses Fahrzeug enthüllt. Dieses Auto, das als Valiant bekannt ist, wurde jetzt enthüllt.

Der Valiant wird von einem 745 PS starken Twin-Turbo-V12-Motor angetrieben, der mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert wird, die alle von einem maßgeschneiderten Chassis unterstützt werden, das für die Leistung auf der Rennstrecke ausgelegt ist und mit einer Kohlefaserkarosserie mit aerodynamischen Merkmalen und Ausschnitten zur Verbesserung des Abtriebs verbessert wird.

Das Auto wird in den kommenden Wochen beim Goodwood Festival of Speed sein richtiges Debüt geben, wo Alonso selbst das Auto fahren wird, um sein Potenzial zu zeigen. In Bezug auf eine breite Veröffentlichung sind die ersten Auslieferungen des Valiant für Q4 2024 geplant, aber es werden nur 38 Modelle hergestellt, also erwarten Sie nicht, viele dieser Autos auf der Straße zu sehen.

Aston Martin

Werbung: