Aston Martin enthüllt den Vantage S

Aston Martin erweitert sein Angebot an Vantage-Modellen und stellt der Welt den Vantage S vor. Dieses Auto wird als das bisher leistungsorientierteste Vantage beschrieben, mit einer Leistung von 680 PS und einem Drehmoment von 800 Nm, was zu einer Höchstgeschwindigkeit von 202 mph und einer blitzschnellen Zeit von 0-60 mph in nur 3,3 Sekunden führt.

Der Vantage S wird von einem 4,0-Liter-V8-Twin-Turbo angetrieben und verfügt über ein Fahrwerk, das agiler gestaltet ist und gleichzeitig mehr Grip an der Front bietet. Er verfügt über eine präzisere Kalibrierung des Gaspedals, markante Motorhaubenblätter, einen Heckspoiler, ein dezentes S-Emblem, ein unvergessliches Interieur aus Alcantara und Leder und sogar eine Reihe von S-spezifischen Merkmalen, die es ihm ermöglichen, seinen Platz an der Spitze der Vantage-Linie einzunehmen.

Auch der Vantage S steht kurz vor der Ankunft, da Aston Martin im letzten Quartal 2024 mit der Auslieferung beginnen wird. Zuvor wird es an diesem Wochenende beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien sein Debüt geben.

