Asteroid City zeigt seine gestapelte Besetzung im neuesten Poster

Wes Anderson neigt immer dazu, eine absolut gestapelte Besetzung zusammenzubringen, wenn er neue Filme kreiert, und für die kommenden Asteroid City ist genau dies wieder der Fall. Aber wenn Sie daran Zweifel hatten, ist das neueste Plakat für den Film der perfekte Weg, um alle Bedenken auszuräumen.

Hier sehen wir das absolut hochkarätige Line-up des Films, mit den Darstellern, die alle sitzen und kostümiert sind und eine Art Demonstration sehen. Wir sehen auch die Besetzung aufgelistet, nur für den Fall, dass Sie nicht jeden der vielen, vielen A-Promis, die in diesem Film auftreten, genau auswählen können.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, sehen Sie sich unten den Trailer zu Wes Andersons Asteroid City an, der Film kommt am 23. Juni in die Kinos.