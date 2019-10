Asterix & Obelix XXL3: Zwei mächtige Gallier auf 12 bunten Screenshots

Microids hat uns diese Woche zwölf neue Screenshots von Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein gesendet, auf denen wir ein paar Eindrücke zur grafischen Präsentation des Titels bekommen. Die Charaktermodelle und Texturen wirken insgesamt etwas reduziert, dafür läuft das Game aber auch auf der Nintendo Switch. Auf den Bildern sehen wir den neuen Koop-Modus, mit dem es Spielern möglich sein wird, zusammen an einer Konsole zu spielen. Neben kloppen und rätseln stehen Erkundung und das Sammeln verschiedener Dinge auf der Tagesordnung. Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein erscheint am 21. November für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Der Titel ist vollständig lokalisiert.

You watching Werben