Asterix & Obelix XXL 3 mit "komfortablem" Koop-System

Die beiden legendären Comic-Helden Asterix und Obelix kehren bald in ihrem dritten XXL-Abenteuer zurück. Auf der Gamescom sprachen wir deshalb mit Markenmanager Vincent Behaghel über die bevorstehende Fortsetzung, bei der es sich wohl um einen "brandneuen Titel mit einer sehr neuen Geschichte" handelt.

"In Asterix und Obelix XXL 3 gibt es immer noch viele Kämpfe, was im XXL-Franchise immer der Fall war - so halten wir das Gleichgewicht [...]. Asterix und Obelix - und der Hinkelstein - sind sehr geschickt, sehr mächtig, aber es gibt auch einige schöne Momente, in denen man einfach das Spiel und die Umgebung erkundet, um ein paar Sammlerstücke zu finden oder mehr über einige Charaktere zu erfahren", sagte er.

Fans dürfen sich außerdem auf "neue Charaktere [freuen], die extra für das Spiel gemacht wurden und sehr witzige Namen haben", erklärte Behaghel. Doch für den Manager liegt eine der größten Faszinationen des Spiels am kooperativen Aspekt, verriet er uns im Gespräch:

"Es ist ein Action-Adventure, das auf dem Universum von Asterix [und Obelix] basiert. Zum ersten Mal in der XXL-Serie könnt ihr Asterix und Obelix gleichzeitig im Koop-Modus spielen. Es ist also ein ziemlich praktisches Drop-In-, Drop-Out-System [...]. Asterix und Obelix müssen sich in Kämpfen gegenseitig helfen, sich aber auch in den Leveln zurechtfinden."

Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein erscheint am 21. November für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch.

You watching Werben