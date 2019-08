Asterix & Obelix XXL 3 kosten am 21. November wieder vom Zaubertrank

Es ist über ein Jahr her, seit Entwickler Osome Studio Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein enthüllte und uns mitteilte, dass sich Fans auf einen Termin gegen Ende 2019 einstellen sollten. Da schon jetzt abzusehen ist, dass der Hebst ein paar vielversprechende Videospiele für uns bereithält, ist den Entwicklern klar geworden, dass sich die beiden Gallier einen Schluck Zaubertrank genehmigen müssen, um mit ihrem nächsten Abenteuer gegen die Konkurrenz aufzutrumpfen.

Veröffentlicht wird der Titel aber planmäßig am 21. November, das bestätigte Publisher Microids heute via Pressemitteilung. Als kleine Belohnung für die lange Wartezeit gibt es frische Spielszenen in einem kurzen Teaser-Trailer. Was wir dort sehen ist gewohnt bunt und das dürfte einen schönen Kontrast zum sonstigen November-Programm darstellen. Da erwarten uns nämlich Pokémon (das zugegeben auch sehr bunt ist), Death Stranding, Doom Eternal und Shenmue 3.