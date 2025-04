HQ

Abhängig von Ihrem Alter oder Ihrer Herkunft haben Asterix & Obelix einen unterschiedlichen Einfluss auf Ihr Leben. Für mich selbst war dieses liebenswerte Duo schon immer am Rande meiner Interessen, einfach weil sie in Großbritannien nicht so groß sind wie beispielsweise in Frankreich, und auch, weil sie seit Jahren nicht mehr wirklich ein großes Gesprächsthema waren. In den letzten zehn Jahren gab es nur wenige neue Projekte unterschiedlichen Ausmaßes mit dem Duo, aber abgesehen von The Middle Kingdom aus dem Jahr 2023 war das letzte wirklich große Asterix & Obelix Film- oder TV-Projekt Mission Cleopatra aus dem Jahr 2002. Das ist eine wichtige Sache, die man wissen und sich daran erinnern sollte, da dieser Live-Action-Film von Alain Chabat geschaffen wurde, der nun wieder die Kontrolle über die unbezwingbare Gauls für die Netflix-Serie Asterix & Obelix: The Big Fight hat.

Diese Show adaptiert The Battle of Chieftains Geschichte, die in den Büchern als das siebte Album gilt. Er erzählt davon, wie der intellektuelle DruideGetafix der Stadt am Vorabend einer großen Invasion durch die Truppen des Römischen Reiches von Julius Cäsar sein Gedächtnis verliert und wie die Stadt ohne das Wissen des Druiden wehrlos ist und ihr der charakteristische Zaubertrank fehlt, so dass die Helden Asterix und Obelix schließlich eine Lösung finden und ihre Haut gegen unzählige Widrigkeiten retten müssen. Das Interessante an der Adaption dieser Geschichte ist, dass Chabat und Co-Regisseur Fabrice Joubert sie genutzt haben, um sowohl neue Fans in der Welt von Asterix & Obelix willkommen zu heißen, als auch sicherzustellen, dass erfahrenere Leute mit einer Geschichte verwöhnt werden, die den charakteristischen Charme und Humor der Marke widerspiegelt.

An dieser Front erfüllt The Big Fight seine Aufgabe mit Bravour. Die Erzählung ist gut erzählt und strukturiert und bietet immer wieder überraschende Wendungen, ohne dabei zu lange zu bleiben. Es handelt sich um eine limitierte Serie, was bedeutet, dass es nur fünf Episoden gibt, die jeweils etwa 35 Minuten dauern, so dass die gesamte Geschichte ungefähr der gleichen Dauer wie ein langer Film entspricht, nur dass er in besser verdaulichen Häppchen verzehrt werden kann. Die Geschichte und die Dialoge, die Chabat vorbereitet hat, haben all das Charisma und den Charme, den man von der Franchise erwarten würde, während sie mit albernem und leichtem Humor und Witzen auch auf jüngere Leute anwendbar sind. Aber es ist auch vollgestopft mit Anspielungen und Gags, die nur älteren Fans auffallen werden, seien es satirische politische Sticheleien oder witzigere Einzeiler oder sogar Anspielungen auf berühmte popkulturelle Werke.

Auch die Animation ist eine entzückende Wahl. Es ist vielleicht ein bisschen typisch für den modernen Illumination -ähnlichen Stil, den wir an vielen Orten sehen, aber man kann nicht leugnen, dass es keinen Charakter und viel Farbe hat, was es absolut perfekt für ein jüngeres Publikum und ältere Fans macht, die eine lässigere Uhr suchen.

Wenn man sich die Darbietungen ansieht,The Big Fight kann man es in seiner Muttersprache Französisch erleben - wobei Chabat Asterix seine Stimme leiht - mit Untertiteln oder in einer synchronisierten Landessprache, und was auch immer Sie wählen, Sie werden von der Spracharbeit beeindruckt und unterhalten sein.

Wenn es um eine Show für Familien und ein jüngeres Publikum geht, gibt es nicht viel, was Asterix & Obelix: The Big Fight falsch macht. Es ist humorvoll und süß, emotional und liebevoll animiert, gut getaktet und actiongeladen und hat sogar eine hervorragende und hinterhältige Post-Credits-Ergänzung nach der letzten Episode, die Sie von Ohr zu Ohr zum Grinsen bringen wird. Hoffentlich wird dies nicht das letzte Mal sein, dass wir in naher Zukunft den unbezwingbaren Gauls in einem animierten Format sehen.